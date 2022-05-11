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    Кино

    Серебренников снимает «балладу» о Лимонове со звездой «Парфюмера» Беном Уишоу

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    2 комментария

    Режиссер Кирилл Серебренников представит на Каннском кинофестивале первые кадры своей новой работы — фильма «Лимонов, баллада об Эдичке», в котором играет британский актер Бен Уишоу («Парфюмер: История одного убийцы», Q в последних фильмах бондианы). Об этом 11 мая рассказало издание Variety.

    Лента основана на бестселлере Эмманюэля Каррера «Лимонов», сценарий Серебренников писал с Павлом Павликовским и Беном Хопкинсом. Роль жены Лимонова Елены сыграет Виктория Мирошниченко («Дылда»).

    Работу над картиной, ролик которой будет обнародован 17 мая, режиссер начал еще в России до отъезда из страны: в Москве даже были якобы выстроены декорации Пятой авеню Нью-Йорка, однако они так и не использовались. Теперь планируется завершить работу над картиной в одной из европейских студий, в июне-июле. Итальянские продюсеры картины надеются организовать показ «баллады» на фестивалях весной 2023 года. Бюджет ленты — порядка 10 миллионов евро, что делает «Лимонова» самой дорогой картиной в фильмографии Серебренникова.

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    Комментарии (2)

    bugs-bunny
    Интересно. Посмотрим.
    07A
    Ориентация-афроамерикнец?
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