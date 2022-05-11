Молодой парень на «Ладе» влетел в толпу детей в Нижегородской области

Автомобиль на скорости врезался в переходивших дорогу школьников в Нижегородской области днем 11 мая. Четверо детей получили травмы. ДТП попало на камеру видеонаблюдения.
Видео: Выкса Рф / YouTube
Около 12:20 на перекрестке улиц Красные Зори и Островского в Выксе 19-летний молодой человек на автомобиле LADA Priora сбил детей, которые переходили дорогу по «зебре», сообщает NN.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области. По предварительным данным, дети шли на разрешающий сигнал светофора. Произошло все рядом со школой. На записи, опубликованной изданием «Выкса.РФ», видно, что «Лада» на скорости вылетела на перекресток и тормозить начала уже в момент ДТП.
В результате, по словам министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, двое восьмилетних детей и 16-летняя девочка получили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, их состояние оценивают как среднее. Еще один восьмилетний мальчик получил ушиб колена, после осмотра его отпустили домой.