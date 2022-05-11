Медведи терроризируют водителей, давят кроликов и кур и встречают туристов на востоке России

В восточных регионах России разбушевались проснувшиеся медведи. На магаданской трассе двое косолапых терроризируют автомобилистов, в Иркутской области один влез в дом и передавил десятки кур и кроликов, а в Бурятии — сорвал турпоход ко Дню Победы.

Видео: NEWS.ru Два медведя вышли к трассе «Колыма» под Магаданом и практически атакуют проезжающие там автомобили, пишет 11 мая РИА Новости. Охотоведы и зоозащитники уже пытались испугать и прогнать животных в лес, но те вернулись. По словам местного жителя Платона, хищников на трассе прикормили. «В социальных сетях уже очень много роликов с ними. Когда пошли первые ролики о том, что здесь мишки появились, я пофотографировать решил прокатиться. Были баки мусорные перевернуты. В соцсетях видео ходило, что кидали печенье, плюс остатки мусорных баков. Другими словами, хищники прикормлены», — рассказал он изданию.

Как отмечает заведующий лабораторией ИБПС ДВО РАН, доктор биологических наук Николай Докучаев, теперь мишки вряд ли уйдут в ближайшее время. В колымских лесах еще много снега, медведи не могут добраться до прошлогодних ягод и кореньев. В том числе из-за этого они выходят к людям. Однако прикармливать их нельзя ни в коем случае: медведи привыкают, и прогнать их становится проблематично, а набрав силу, хищники станут крайне опасны для людей. В Иркутской области медведь забрался прямо на участок. Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя поселка Сухой Братского района. Он рассказал, что медведь зашел на территорию одного из частных домов и задавил там 20 кроликов и больше десятка домашних птиц, сообщает 11 мая пресс-служба регионального ГУ МВД.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области Поделиться Поделиться





А в Бурятии туристы столкнулись с медведем во время массового восхождения на гору Кругозор в Северо-Байкальском районе, посвященного Дню Победы, сообщает пресс-служба ФГКУ «БПСО МЧС России», спасатели которого обеспечивали безопасность людей. Численность группы составляла 56 человек, среди них было 8 детей. В один момент туристы разделились, и отстающая часть столкнулась с непреодолимым препятствием.

«Основная часть группы ушла вперёд, человек шесть отстали. Ожидал отставших, они не появлялись. Позвонил им, девушки говорят: «Перед нами медведь стоит, мы не знаем, что делать». Я стал спускаться, определил местоположение медведя, обошёл его и соединился с отставшими», — рассказал старший группы спасателей Александр Васильев.