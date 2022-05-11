    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 12

    6 м/с, ю-з

    753мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Медведи терроризируют водителей, давят кроликов и кур и встречают туристов на востоке России

    1827
    7 комментариев

    В восточных регионах России разбушевались проснувшиеся медведи. На магаданской трассе двое косолапых терроризируют автомобилистов, в Иркутской области один влез в дом и передавил десятки кур и кроликов, а в Бурятии — сорвал турпоход ко Дню Победы.

    Видео: NEWS.ru

    Два медведя вышли к трассе «Колыма» под Магаданом и практически атакуют проезжающие там автомобили, пишет 11 мая РИА Новости. Охотоведы и зоозащитники уже пытались испугать и прогнать животных в лес, но те вернулись. По словам местного жителя Платона, хищников на трассе прикормили.

    «В социальных сетях уже очень много роликов с ними. Когда пошли первые ролики о том, что здесь мишки появились, я пофотографировать решил прокатиться. Были баки мусорные перевернуты. В соцсетях видео ходило, что кидали печенье, плюс остатки мусорных баков. Другими словами, хищники прикормлены», — рассказал он изданию.

    Как отмечает заведующий лабораторией ИБПС ДВО РАН, доктор биологических наук Николай Докучаев, теперь мишки вряд ли уйдут в ближайшее время. В колымских лесах еще много снега, медведи не могут добраться до прошлогодних ягод и кореньев. В том числе из-за этого они выходят к людям. Однако прикармливать их нельзя ни в коем случае: медведи привыкают, и прогнать их становится проблематично, а набрав силу, хищники станут крайне опасны для людей.

    В Иркутской области медведь забрался прямо на участок. Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя поселка Сухой Братского района. Он рассказал, что медведь зашел на территорию одного из частных домов и задавил там 20 кроликов и больше десятка домашних птиц, сообщает 11 мая пресс-служба регионального ГУ МВД.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
    ПоделитьсяПоделиться

    А в Бурятии туристы столкнулись с медведем во время массового восхождения на гору Кругозор в Северо-Байкальском районе, посвященного Дню Победы, сообщает пресс-служба ФГКУ «БПСО МЧС России», спасатели которого обеспечивали безопасность людей. Численность группы составляла 56 человек, среди них было 8 детей. В один момент туристы разделились, и отстающая часть столкнулась с непреодолимым препятствием.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Основная часть группы ушла вперёд, человек шесть отстали. Ожидал отставших, они не появлялись. Позвонил им, девушки говорят: «Перед нами медведь стоит, мы не знаем, что делать». Я стал спускаться, определил местоположение медведя, обошёл его и соединился с отставшими», — рассказал старший группы спасателей Александр Васильев.

    ПоделитьсяПоделиться

    Спасатель сообщил коллегам по рации, чтобы те возвращали группу, а туристов проинструктировал, что надо сильно шуметь. Участники похода стали кричать, свистеть и стучать металлической посудой. Любопытный медведь подошел к людям на 15 метров, но общими усилиями его удалось отпугнуть. Из-за близости дикого зверя и резко ухудшающейся погоды восхождение на этом решили завершить.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
    Фото: ФГКУ «БПСО МЧС России»
    Фото: ФГКУ «БПСО МЧС России»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    Денеб
    Медведи начали свою спецоперацию.....
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    всю ответственность террористическую активность на несанкционированных свалках и мусор на придорожных территориях надо повесить на косолапых нарушителей
    Леонтий
    Медведи уже южнее Вырицы по лесу гуляют.Далеко ходить не надо.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close