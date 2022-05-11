Петербуржец Иван Каковский стал 8-кратным чемпионом России по снукеру

А для Ивана то поражение стало единственным в турнире. Далее он победил Александра Кисилева (3:0), Алексея Кореня (3:1), еще одно открытие турнира Федора Новикова (4:1), Максима Максимова (4:1) и Андрея Гладыка в финале (5:1) с максимальным (75 очков) и полусотенным брейком (51 очко).

«Командный турнир сложился не лучшим образом. У меня и у Даниила Столярова игра не получилась, и результат говорит сам за себя. В личном турнире групповые игры также складывались не лучшим образом, но в «олимпийке» удалось собраться, найти игру и выступить хорошо. В целом чемпионат прошёл как обычно, немножко больше нервничал. Возможно, это связано с тем, что командный не выиграли, поэтому для меня было очень важно выиграть «6 красных». Когда вышел в финал, играл уже спокойно, чувствовал, что нахожусь в нужных кондициях, сделал максимум, что придало ещё больше уверенности. Вообще, максимум в «6 красных» не редкость, поэтому каких-то особенных чувств он у меня не вызвал»,— поделился впечатлениями победитель.



Это уже восьмое чемпионство для 23-летнего петербуржца. В ближайшие недели Ивану предстоит подготовка к QSchool. О том, как Каковский стал самым топовым снукеристом России, читайте в материале «Фонтанки».

