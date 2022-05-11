Вспыхнувший «Мерседес» тормозит водителей у «Московской». Показываем, что от него осталось

Автомобильный пожар в Московском районе Петербурга потушили, но дорога по-прежнему загружена во второй половине дня 11 мая.
Причину пробки на Краснопутиловской улице «Фонтанке» показал читатель, заставший на пересечении с Варшавской факелом полыхающую машину. На видео слышны крики «Тушите!», к пожару протягивают рукав.
читатель «Фонтанки»
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что пять пожарных тушили «Мерседес». Пострадало только железо — огонь уничтожил все сгораемые части. В 16:31 пожар ликвидировали, но проезд пока затруднён не только по Краснопутиловской, но и по Варшавской.