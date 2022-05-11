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    Вспыхнувший «Мерседес» тормозит водителей у «Московской». Показываем, что от него осталось

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    Автомобильный пожар в Московском районе Петербурга потушили, но дорога по-прежнему загружена во второй половине дня 11 мая.

    Причину пробки на Краснопутиловской улице «Фонтанке» показал читатель, заставший на пересечении с Варшавской факелом полыхающую машину. На видео слышны крики «Тушите!», к пожару протягивают рукав.

    читатель «Фонтанки»

    В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что пять пожарных тушили «Мерседес». Пострадало только железо — огонь уничтожил все сгораемые части. В 16:31 пожар ликвидировали, но проезд пока затруднён не только по Краснопутиловской, но и по Варшавской.

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