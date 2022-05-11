Эрмитаж ищет подрядчика для достройки фондохранилища почти на 2 млрд рублей

Эрмитаж ищет подрядчика для выполнения очередного этапа строительства фондохранилища на Школьной улице в Петербурге. Информация появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта 1,96 млрд рублей.

Музей будет принимать заявки желающих получить этот подряд до 16 мая. Закупка включает в себя выполнение строительно-монтажных работ третьей очереди, пятого этапа возведения комплекса зданий производственной базы и фондохранилища.



В начале 2020 года музей заключил контракт на достройку фондохранилища с ОАО «ССУ-5» на 835 млн рублей. В настоящее время, согласно данным госзакупки, контракт продолжает исполняться, а в апреле текущего года стороны заключили допсоглашения из-за существенного роста цен на строительные материалы.

