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    Эрмитаж ищет подрядчика для достройки фондохранилища почти на 2 млрд рублей

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    Эрмитаж ищет подрядчика для выполнения очередного этапа строительства фондохранилища на Школьной улице в Петербурге. Информация появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта 1,96 млрд рублей.

    Музей будет принимать заявки желающих получить этот подряд до 16 мая. Закупка включает в себя выполнение строительно-монтажных работ третьей очереди, пятого этапа возведения комплекса зданий производственной базы и фондохранилища.

    В начале 2020 года музей заключил контракт на достройку фондохранилища с ОАО «ССУ-5» на 835 млн рублей. В настоящее время, согласно данным госзакупки, контракт продолжает исполняться, а в апреле текущего года стороны заключили допсоглашения из-за существенного роста цен на строительные материалы.

    Эрмитажное фондохранилище — известный долгострой, который привел к возбуждению уголовного дела. В 2020 году его передали на рассмотрение в Москву.

    По версии обвинения, в 2015 году теперь уже экс-чиновник Министерства культуры Борис Мазо и замглавы Минкульта Григорий Пирумов создали преступное сообщество для хищения средств, выделенных на строительство фондохранилища Эрмитажа в Санкт-Петербурге. На объект Эрмитаж выделил почти миллиард, возвести объект должна была компания «Мехстройтранс». В период 2015–2016 годов участники преступного сообщества использовали 800 млн рублей, похищенных у Эрмитажа, в финансовых операциях для вывода их в легальный оборот и обналичивания, уточнили в Генпрокуратуре.

    Дело Пирумова и других обвиняемых слушается в Красногорском суде Подмосковья. Защита просит вернуть материалы прокуратуре из-за ошибок в обвинительном заключении. Состава преступления в действиях фигурантов нет, уверены адвокаты.

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