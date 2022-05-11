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    ЦБ чуть повысил курсы доллара и евро на четверг

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    2 комментария

    Центробанк России опубликовал новые официальные курсы доллара и евро на 12 мая.

    По данным регулятора, стоимость американской валюты повышена до 68,83 рубля (+1,45 рубля), а европейская подорожала до 72,63 рубля (+1,53).

    Согласно информации Мосбиржи на 16:22 по мск, доллар стоит 66,64 рубля, а евро — 70,22 рубля.

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    Комментарии (2)

    муматор
    как рубль по 20-30 копеек отыграет, так это - курсы доллара и евро рухнули. А как евро с долларом на полтора рубля подорожали, так это - чуть. Забавно.
    altnec
    Валютное шакальё играет нашими желудками как в азартные игры.
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