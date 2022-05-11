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    Тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе в США запретили появляться на катке

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    5 комментариев

    У российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе возникли сложности во время визита в США, куда она приехала к дочери — фигуристке Диане Дэвис. Как сообщил один из пользователей сайта Reddit.com, директор катка в Норвуде, где тренируется ее дочь, запретил Тутберидзе выходить на лед.

    «Мне сообщили, что Этери Тутберидзе может посетить наш клуб на следующей неделе. Ее дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах, приедет работать над новой постановкой с хореографом Бенуа Ришо. Этери может приехать, чтобы понаблюдать за дочкой. Ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой нашего клуба в отношении родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду или стоять у бортика», — написала Ребекка Стамп в электронной рассылке для сотрудников.

    В прошлом сезоне танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин выиграл серебро чемпионата России и принял участие в Олимпийских играх. Дэвис родилась в Лас-Вегасе и большую часть жизни прожила в Штатах. В 2019 году она подтвердила, что у нее есть американское гражданство. Предполагается, что перед следующим сезоном с Дэвис и Смолкиным поработает известный французский хореограф Бенуа Ришо.

    Этери Тутберидзе — самый успешный российский тренер последних лет. Ее подопечные выигрывают золотые медали на Олимпиаде начиная с 2014 года.

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    Комментарии (5)

    VVM1962
    ну сверху так попросили озаглавить, многие читают только заголовок статьи , а не саму статью. Потом появляются коменты , как у
    242674901 ( как там плохо).
    А там закон для всех одинаков, будь ты лучший тренер в мире , будь ты простой родитель.
    252674901
    Чего патриоты так рвутся в эту Америку?
    Dmitry Antonov
    Фонтанка продолжает отжигать заголовками, запрет появляться на катке по заголовку, на деле, оказывается установленными клубом правилами поведения для всех родителей спортсменов.
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