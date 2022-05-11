Тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе в США запретили появляться на катке

У российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе возникли сложности во время визита в США, куда она приехала к дочери — фигуристке Диане Дэвис. Как сообщил один из пользователей сайта Reddit.com, директор катка в Норвуде, где тренируется ее дочь, запретил Тутберидзе выходить на лед.
«Мне сообщили, что Этери Тутберидзе может посетить наш клуб на следующей неделе. Ее дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах, приедет работать над новой постановкой с хореографом Бенуа Ришо. Этери может приехать, чтобы понаблюдать за дочкой. Ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой нашего клуба в отношении родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду или стоять у бортика», — написала Ребекка Стамп в электронной рассылке для сотрудников.
В прошлом сезоне танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин выиграл серебро чемпионата России и принял участие в Олимпийских играх. Дэвис родилась в Лас-Вегасе и большую часть жизни прожила в Штатах. В 2019 году она подтвердила, что у нее есть американское гражданство. Предполагается, что перед следующим сезоном с Дэвис и Смолкиным поработает известный французский хореограф Бенуа Ришо.
Этери Тутберидзе — самый успешный российский тренер последних лет. Ее подопечные выигрывают золотые медали на Олимпиаде начиная с 2014 года.