Тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе в США запретили появляться на катке

У российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе возникли сложности во время визита в США, куда она приехала к дочери — фигуристке Диане Дэвис. Как сообщил один из пользователей сайта Reddit.com, директор катка в Норвуде, где тренируется ее дочь, запретил Тутберидзе выходить на лед.



«Мне сообщили, что Этери Тутберидзе может посетить наш клуб на следующей неделе. Ее дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах, приедет работать над новой постановкой с хореографом Бенуа Ришо. Этери может приехать, чтобы понаблюдать за дочкой. Ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой нашего клуба в отношении родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду или стоять у бортика», — написала Ребекка Стамп в электронной рассылке для сотрудников.

