    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 12

    6 м/с, ю-з

    753мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Россия и Белоруссия утвердили переход на оплату газа в российских рублях

    1012
    15 комментариев

    Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и министр энергетики РФ Николай Шульгинов утвердили изменения в межправительственном соглашении по поставкам природного газа в республику, сообщает российское Минэнерго в среду, 11 мая. Стороны определили условия формирования цен до конца 2022 года. Подписанные условия распространяются на поставки газа из России и наценку дочерней компании «Газпрома» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

    Ранее сообщалось, что Белоруссия начнет платить России за газ в российских рублях с апреля. Соответствующий указ был подписан в начале прошлого месяца министром энергетики республики и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. По словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, страна «долго добивалась этого», поскольку оплата в российских рублях «выгодна экономически». Белоруссия полностью зависит от поставок российского газа и цен на него. Топливо в республику будут доставлять по цене прошлого года — 128,5 доллара за тысячу кубометров.

    В конце марта Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западных валют. Ряд стран сочли это требование нарушением контрактов и отказались от его выполнения.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (15)

    Pravda178
    Биба и Боба порешали!
    Vasya11
    Так это поэтому бакс с евро сразу вырос, чтобы с Белоруссии снять побольше рублей?
    Вообще то ДА! В бизнесе не должно быть ни друзей, ни единомышленников. Да к тому же российскую разграбленную экономику нужно восстанавливать.
    "По данным регулятора, стоимость американской валюты повышена до 68,83 рубля (+1,45 рубля), а европейская подорожала до 72,63 рубля (+1,53)"©.
    Денеб
    А российских рубликов на оплату российского газа подкинет Россия....как всегда.....
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close