Россия и Белоруссия утвердили переход на оплату газа в российских рублях

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и министр энергетики РФ Николай Шульгинов утвердили изменения в межправительственном соглашении по поставкам природного газа в республику, сообщает российское Минэнерго в среду, 11 мая. Стороны определили условия формирования цен до конца 2022 года. Подписанные условия распространяются на поставки газа из России и наценку дочерней компании «Газпрома» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».



Ранее сообщалось, что Белоруссия начнет платить России за газ в российских рублях с апреля. Соответствующий указ был подписан в начале прошлого месяца министром энергетики республики и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. По словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, страна «долго добивалась этого», поскольку оплата в российских рублях «выгодна экономически». Белоруссия полностью зависит от поставок российского газа и цен на него. Топливо в республику будут доставлять по цене прошлого года — 128,5 доллара за тысячу кубометров.

