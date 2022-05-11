«Коммерсантъ»: в России осложнились поставки вспомогательных веществ для производства медикаментов

Российские производители испытывают проблемы с поставками вспомогательных веществ для лекарств, сообщил 11 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на игроков рынка. В частности, речь идет о красителях, стабилизаторах и загустителях. Раньше они закупались в США и ЕС. Теперь отечественный рынок планирует переориентацию в азиатском направлении. Этот процесс грозит отрасли ростом цен и перебоями в производстве, однако в целом выглядит решаемой задачей.
После начала спецоперации на Украине официально о прекращении деятельности на территории России заявили немецкий концерн BASF, испанская Croda, а также нидерландский дистрибутор сырья из ЕС и США IMCD. На фоне санкций Croda обещала закрыть представительство временно, BASF свернет деятельность к июлю, а IMCD уже приостановила импортные и экспортные операции в РФ и планирует полностью ликвидировать российский офис. Испанская Menadiona, итальянская Faci, немецкая Th. C. Tromm и американская Lubrizol были вынуждены прекратить поставки или перейти на полную предоплату платежей.
Несмотря на то, что число компаний, остановивших поставки, не такое большое, и трудности возникают лишь с «десятком» из сотен наименований веществ, это уже отражается на производстве. Все опрошенные изданием участники рынка ищут альтернативу преимущественно в Азии — Китае и Индии, некоторые изучают поставщиков из Турции, Кореи и стран Латинской Америки, однако пока этот вопрос не решен окончательно.
По словам производителей, поставщиков веществ всегда было много. Преимущество европейских компаний заключалось в доказанном качестве продукции. Работа с альтернативным источниками начинает весь путь сначала — от тестов и регистрации до признания среди покупателей. Помимо этого переключение на альтернативный канал поставок сырья несет риски определенных перебоев с производством и вероятный рост цен. Однако, как считают эксперты, это лишь технические сложности — дефицита веществ в России не прогнозируется.