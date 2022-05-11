«Коммерсантъ»: в России осложнились поставки вспомогательных веществ для производства медикаментов

Российские производители испытывают проблемы с поставками вспомогательных веществ для лекарств, сообщил 11 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на игроков рынка. В частности, речь идет о красителях, стабилизаторах и загустителях. Раньше они закупались в США и ЕС. Теперь отечественный рынок планирует переориентацию в азиатском направлении. Этот процесс грозит отрасли ростом цен и перебоями в производстве, однако в целом выглядит решаемой задачей.



После начала спецоперации на Украине официально о прекращении деятельности на территории России заявили немецкий концерн BASF, испанская Croda, а также нидерландский дистрибутор сырья из ЕС и США IMCD. На фоне санкций Croda обещала закрыть представительство временно, BASF свернет деятельность к июлю, а IMCD уже приостановила импортные и экспортные операции в РФ и планирует полностью ликвидировать российский офис. Испанская Menadiona, итальянская Faci, немецкая Th. C. Tromm и американская Lubrizol были вынуждены прекратить поставки или перейти на полную предоплату платежей.