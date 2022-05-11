Петербуржец с арбалетом отстреливался от полиции и не пускал скорую к ребёнку

Полицейские задержали жителя Пушкинского района Петербурга, восставшего против госпитализации дочери. Гостей из своей квартиры он выгонял, вооруженный арбалетом, вместе с женой.
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк 11 мая, в квартиру на Колпинском шоссе полицейских вызвали медики, которые не смогли выполнить свою работу. Бригада пыталась увезти в стационар 11-летнюю девочку, нуждавшуюся в лечении, но её родители оказались против.
Боевой дух мог подкреплять алкоголь — по информации ведомства, оба были нетрезвы. Самым воинственным оказался мужчина. Он встретил приехавших полицейских с заряженным арбалетом. Под прицелом оказалась инспектор отдела по делам несовершеннолетних, пострадала дверь.
«Хозяин квартиры направил на сотрудницу полиции заряженный арбалет. На уговоры полицейских гражданин не реагировал, и тогда сотрудники применили физическую силу. В ходе задержания дебошир совершил выстрел из арбалета в дверь кладовки», — рассказывает Волк.
В отдел увезли обоих родителей, при этом мужчина рискует получить уголовное дело.
Девочку госпитализировали, в больницу также увезли её шестилетнего брата.