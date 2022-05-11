    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 12

    6 м/с, ю-з

    753мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Петербуржец с арбалетом отстреливался от полиции и не пускал скорую к ребёнку

    5300
    9 комментариев

    Полицейские задержали жителя Пушкинского района Петербурга, восставшего против госпитализации дочери. Гостей из своей квартиры он выгонял, вооруженный арбалетом, вместе с женой.

    Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк 11 мая, в квартиру на Колпинском шоссе полицейских вызвали медики, которые не смогли выполнить свою работу. Бригада пыталась увезти в стационар 11-летнюю девочку, нуждавшуюся в лечении, но её родители оказались против.

    Боевой дух мог подкреплять алкоголь — по информации ведомства, оба были нетрезвы. Самым воинственным оказался мужчина. Он встретил приехавших полицейских с заряженным арбалетом. Под прицелом оказалась инспектор отдела по делам несовершеннолетних, пострадала дверь.

    «Хозяин квартиры направил на сотрудницу полиции заряженный арбалет. На уговоры полицейских гражданин не реагировал, и тогда сотрудники применили физическую силу. В ходе задержания дебошир совершил выстрел из арбалета в дверь кладовки», — рассказывает Волк.

    В отдел увезли обоих родителей, при этом мужчина рискует получить уголовное дело.

    Девочку госпитализировали, в больницу также увезли её шестилетнего брата.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    08765432
    А у нас разрешили принудительную госпитализацию детей с изъятием из семьи ? Не знаю чем там она больна , но возможно что мужик и прав .
    Ushat Pomoev
    Не так давно другой гражданин гордо шагал по Витебскому проспекту с длинным копьем и голой ..пой.
    Россия. XXI век.
    Леонтий
    Застрелили бы сразу,тем более полицейский-женщина.И правильно.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close