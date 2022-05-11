Гендиректор петербургской строительной компании получил условный срок за отмывание денег и незаконные работы на ЛАЭС

Смольнинский райсуд Петербурга огласил приговор Александру Болдыреву — гендиректору строительной компании «Реал», которого признали виновным в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Он получил условный срок, сообщает 11 мая объединенная пресс-служба городских судов.
В 2016 году Болдырев подрядил компанию «АтомСпецСтрой» на строительно-монтажные работы на объектах Ленинградской АЭС-2. Затем сотрудники «Реала» выполнили работы по сооружению двух энергоблоков, об этом были подписаны акты, а «АтомСпецСтрою» перевели более 25 миллионов рублей. Болдырев знал, что работы связаны с объектами использования атомной энергии и для них нужна лицензия, но не озаботился этим вопросом. Таким образом, он осуществил незаконную предпринимательскую деятельность и получил доход.
Чтобы отмыть деньги, более 6 миллионов рублей Болдырев перевел ООО «ТехПроектМонтаж» и ООО «Дана» — за работы, которые не проводились. Вину он не признал, суд назначил ему 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком в 2 года.