    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 16

    6 м/с, ю-з

    754мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Кино

    Валерия Гай Германика продает свой фильм про боксера Емельяненко на «Авито»

    608
    1 комментарий

    Режиссер Валерия Гай Германика в своем телеграм-канале рассказала, что выставила свой, якобы, запрещенный документальный фильм «Емельяненко» о бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко на «Авито». Согласно информации в объявлении, цена полнометражной ленты (92 минуты), снятой в 2020 году, составляет 50 миллионов рублей.

    «Мега новость! Я продаю свой фильм на авито и думаю скоро загружу на NFT, — написала режиссер. — Продаю в частную коллекцию и уверена, что найдется ценитель высокого искусства и редкостей, кто с удовольствием его приобретет».

    В описании картины говорится, что это «самый скандальный и интимный кинопортрет спортсмена, которому на закате своей карьеры предстоит сразиться с главным соперником — с самим собой», а в сценарии фигурируют Рамзан Кадыров, родные бойца ММА и поклонники спортсмена, названного «дебоширом».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Mafioza
    Дайте угадаю-Рамзан и купит?..)
    кому еще эта шняга понадобится в личной коллекции,как не одному из "геров" картины
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close