Валерия Гай Германика продает свой фильм про боксера Емельяненко на «Авито»

Режиссер Валерия Гай Германика в своем телеграм-канале рассказала, что выставила свой, якобы, запрещенный документальный фильм «Емельяненко» о бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко на «Авито». Согласно информации в объявлении, цена полнометражной ленты (92 минуты), снятой в 2020 году, составляет 50 миллионов рублей.



«Мега новость! Я продаю свой фильм на авито и думаю скоро загружу на NFT, — написала режиссер. — Продаю в частную коллекцию и уверена, что найдется ценитель высокого искусства и редкостей, кто с удовольствием его приобретет».

