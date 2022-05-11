Вазу Врубеля — подарок Римского-Корсакова — пустили с молотка за рубль

На аукционе продадут вазу, расписанную Врубелем. Торги аукционного дома «Литфонд» пройдут онлайн 14 мая. Лидирующая ставка сейчас составляет 2 миллиона рублей, изначальная цена была всего в 1 рубль.

Вазу-кашпо «Цветы и листья» Михаил Врубель создал в 1890-х годах, когда работал ведущим художником в керамической мастерской «Абрамцево». Лот принадлежал собранию композитора и дирижера Рейнгольда Глиэра — автора «Гимна великому городу», ставшего Гимном Петербурга. Подлинность произведения искусства подтвердил правнук композитора.

«Данная ваза принадлежала моему прадеду, композитору Рейнгольду Морицевичу Глиэру, и находилась в нашей семье. Со слов моего отца, Глиэра Юрия Леонидовича, эта ваза работы М. А. Врубеля была подарена прадеду в начале ХХ века композитором, членом Беляевского кружка Н. А. Римским-Корсаковым», — подтверждал провенанс Олег Глиэр.



Как рассказывают специалисты аукционного дома, Врубель был одним из первых, кто отказался от реалистической раскраски скульптуры, «обобщив керамическую форму единым, отвлеченным от реальности цветом». Также «фирменным» приемом Врубеля считается выделение контура рисунка с использованием серо-серебристых глазурей.

