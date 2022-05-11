    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 16

    6 м/с, ю-з

    754мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Пожилого управленца автокомпаний из Петербурга обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на 70 млн рублей

    2799
    обсудить

    В Петербурге в особо крупном уклонении от уплаты налогов обвиняют 73-летнего соучредителя компании «Экомобиль» и экс-заместителя гендиректора компании «Свид-Мобиль». Уголовное дело направлено в суд, сообщает 11 мая пресс-служба городской прокуратуры.

    Следствие полагает, что мужчина указал в налоговой декларации по НДС ложные данные о вычете по сделкам, связанным с продажей недвижимости и машин. За полгода — с января по август 2019-го, — таким образом, набежало 69 миллионов рублей.

    В рамках предварительного следствия арестована такая же сумма из средств «Свид-Мобиля».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close