Пожилого управленца автокомпаний из Петербурга обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на 70 млн рублей

В Петербурге в особо крупном уклонении от уплаты налогов обвиняют 73-летнего соучредителя компании «Экомобиль» и экс-заместителя гендиректора компании «Свид-Мобиль». Уголовное дело направлено в суд, сообщает 11 мая пресс-служба городской прокуратуры.



Следствие полагает, что мужчина указал в налоговой декларации по НДС ложные данные о вычете по сделкам, связанным с продажей недвижимости и машин. За полгода — с января по август 2019-го, — таким образом, набежало 69 миллионов рублей.



В рамках предварительного следствия арестована такая же сумма из средств «Свид-Мобиля».

