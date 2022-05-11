Комитет по благоустройству рассказал, сколько мусора убрали в центре Петербурга 9 мая

В День Победы 9 мая дорожные службы уделяли особое внимание уборке центра Петербурга. После праздничных мероприятий с улиц вывезли сотни кубометров мусора.

После праздничного шествия, концертов и салюта центр Петербурга убирали 154 машины и 130 дворников, сообщает 11 мая пресс-служба комитета по благоустройству. По итогам дня с улиц вывезли 90 кубометров бытового мусора и 130 кубометров смёта. Кроме того, за длинные выходные с 7 по 10 мая на мытье петербургских улиц израсходовали 23,7 тысячи кубометров воды и порядка 365 литров специального моющего шампуня.