Высокие цены на нефть и газ принесли бюджету России в марте рекордные 4,1 трлн рублей налогов

Налоговые поступления в федеральный бюджет в марте составили рекордные 4,1 трлн рублей. Это на 34,5 % больше, чем годом ранее, сообщает 11 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков FinExpertiza.

Рост поступлений связывают с высокими ценами на энергоносители. Основной прирост сборов обеспечили ключевые нефтегазовые регионы страны — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Объем поступивших из них налогов в годовом выражении вырос на 365,5 и 137,7 млрд рублей соответственно.

Петербург вошел в первую десятку регионов с наибольшим приростом. Город направил на 73,6 млрд рублей больше, чем в марте прошлого года. При этом в Москве поступления, наоборот, снизились — на 25,3 миллиарда.