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    Экономика и санкции

    Высокие цены на нефть и газ принесли бюджету России в марте рекордные 4,1 трлн рублей налогов

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    9 комментариев

    Налоговые поступления в федеральный бюджет в марте составили рекордные 4,1 трлн рублей. Это на 34,5 % больше, чем годом ранее, сообщает 11 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков FinExpertiza.

    Рост поступлений связывают с высокими ценами на энергоносители. Основной прирост сборов обеспечили ключевые нефтегазовые регионы страны — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Объем поступивших из них налогов в годовом выражении вырос на 365,5 и 137,7 млрд рублей соответственно.

    Петербург вошел в первую десятку регионов с наибольшим приростом. Город направил на 73,6 млрд рублей больше, чем в марте прошлого года. При этом в Москве поступления, наоборот, снизились — на 25,3 миллиарда.

    В структуре сборов наибольшая доля пришлась на налог на прибыль (34,4 %). На втором месте — налог на добычу полезных ископаемых (23,9 %), на третьем — «внутренний» НДС (19,8 %). Всего за третий квартал налоговые поступления выросли на 38,8 %, до 8,27 трлн рублей.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (9)

    07A
    Почему Запад избрал такой сложный путь, что бы обогатить Россию? Ух, скромняги!
    Local
    Начинают сдавать нервы,
    От обиды кровь закипает в жилах,
    Где наши золотовалютные резервы?
    Кто посмел их зажилить?
    Навалились враги коллективно,
    Плетут интриги и замыслы злые,
    Отбирают яхты и виллы
    У достойных сынов России.
    Продавая богатства Родины,
    Наполняем казну триллионами,
    Посылаем буржуев подальше
    С их мерами санкционными.
    Просчитан в ЦБ вариант гениальный,
    Ждём высокого указания,
    Разместим ЗВР страны
    В надежнейших банках Танзании.
    Klaus_Nesanta
    с таким же успехом могли просто напечатать и трлн и больше, изолированной от мировых рынков экономике это не поможет
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