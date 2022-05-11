УК выплатит петербурженке 100 тысяч рублей за асфальт, из-за которого та сломала руку

Петербурженка добилась компенсации от управляющей компании за срез асфальта, из-за которого она сломала руку. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. Гражданское дело по иску к УК «МИР» рассматривалось в Василеостровском районном суде.



На заседании были исследованы материалы дела и заслушана позиция сторон. Было установлено, что женщина в результате падения получила телесные повреждения средней тяжести. Суд в полном объеме, в сумме 100 тыс. руб., удовлетворил исковые требования в части компенсации морального вреда. Кроме того, управляющая компания уложила новый асфальт и устранила неровности.

