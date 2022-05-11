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    УК выплатит петербурженке 100 тысяч рублей за асфальт, из-за которого та сломала руку

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    4 комментария

    Петербурженка добилась компенсации от управляющей компании за срез асфальта, из-за которого она сломала руку. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. Гражданское дело по иску к УК «МИР» рассматривалось в Василеостровском районном суде.

    На заседании были исследованы материалы дела и заслушана позиция сторон. Было установлено, что женщина в результате падения получила телесные повреждения средней тяжести. Суд в полном объеме, в сумме 100 тыс. руб., удовлетворил исковые требования в части компенсации морального вреда. Кроме того, управляющая компания уложила новый асфальт и устранила неровности.

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    Комментарии (4)

    VKuser181384498
    Присудили 100 тыс, а истратила, чтобы ей их присудили вероятно 150. Еще и получить нужно деньги, это только присудили.
    Cashmare
    управляющая компания с таким названием? ненадолго наверно
    NoName1234
    Удивительно
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