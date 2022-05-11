В Волхове девочка-подросток выстрелила отцу в голову из пистолета и трижды ударила ножом

Отец серьезно пострадал от разъяренной дочери-подростка в Ленинградской области в ночь на 11 мая. В обстоятельствах конфликта, в котором в ход пошли нож и пистолет, разбирается Следственный комитет.



Как стало известно 47news, около трех часов ночи в полицию Волхова позвонила 16-летняя девушка. Она рассказала, что в квартире на улице Кирова выстрелила в своего 41-летнего отца. Во время разговора она была во взвинченном состоянии и не смогла уточнить причины случившегося, лишь отметив, что мужчина убежал. На место отправились сотрудники полиции и Следственного комитета.

