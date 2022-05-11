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    В Волхове девочка-подросток выстрелила отцу в голову из пистолета и трижды ударила ножом

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    Отец серьезно пострадал от разъяренной дочери-подростка в Ленинградской области в ночь на 11 мая. В обстоятельствах конфликта, в котором в ход пошли нож и пистолет, разбирается Следственный комитет.

    Как стало известно 47news, около трех часов ночи в полицию Волхова позвонила 16-летняя девушка. Она рассказала, что в квартире на улице Кирова выстрелила в своего 41-летнего отца. Во время разговора она была во взвинченном состоянии и не смогла уточнить причины случившегося, лишь отметив, что мужчина убежал. На место отправились сотрудники полиции и Следственного комитета.

    По предварительной информации, дочь сначала дважды выстрелила отцу в голову из травматического пистолета «Гроза», а затем трижды ударила ножом. Мужчину госпитализировали с переломами скулы и глазницы, а также с ранениями спины. Предположительно, к нападению привели постоянные конфликты.

    Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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