Электросамокаты и гироскутеры ограничат в скорости на заводах

О намерении затормозить все ЭСИМ 11 мая пишет «Коммерсантъ». Ограничитель скорости предлагается зафиксировать на отметке в 25 км/ч, также в покупных электросамокатах может появиться функция автоматического замедления в парках и система спутникового слежения.

В российском правительстве работают над документом, который предусматривает новый ГОСТ для средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ) — электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Ограничитель скорости предлагается ставить на них до попадания к пользователям.

Также предполагается функция «пешеходный режим» со скоростью до 6 км/ч и такое же ограничение при движении задним ходом.

Есть новые требования и к внешним характеристикам — размер противоскользящей поверхности в 150 квадратных сантиметров, диаметр и ширина шин не менее 125 и 25 мм соответственно. На всех ЭСИМ должны быть световозвращатели, а на способных разогнаться до 25 км/ч — фары.

Все эти нововведения предполагают, что ограничения будут «зашиты» в ЭСИМ на заводах — иначе их нельзя будет импортировать и продавать.

Пока что проект обсуждается, сбор замечаний к нему продлится до конца июня.