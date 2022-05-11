    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 13

    6 м/с, южн

    755мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Электросамокаты и гироскутеры ограничат в скорости на заводах

    707
    обсудить

    В российском правительстве работают над документом, который предусматривает новый ГОСТ для средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ) — электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Ограничитель скорости предлагается ставить на них до попадания к пользователям.

    О намерении затормозить все ЭСИМ 11 мая пишет «Коммерсантъ». Ограничитель скорости предлагается зафиксировать на отметке в 25 км/ч, также в покупных электросамокатах может появиться функция автоматического замедления в парках и система спутникового слежения.

    Также предполагается функция «пешеходный режим» со скоростью до 6 км/ч и такое же ограничение при движении задним ходом.

    Есть новые требования и к внешним характеристикам — размер противоскользящей поверхности в 150 квадратных сантиметров, диаметр и ширина шин не менее 125 и 25 мм соответственно. На всех ЭСИМ должны быть световозвращатели, а на способных разогнаться до 25 км/ч — фары.

    Все эти нововведения предполагают, что ограничения будут «зашиты» в ЭСИМ на заводах — иначе их нельзя будет импортировать и продавать.

    Пока что проект обсуждается, сбор замечаний к нему продлится до конца июня.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close