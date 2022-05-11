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    Пять раз до Москвы и обратно в день: этой зимой с М-11 убрали вчетверо больше снега

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    1 комментарий

    В зимний сезон-2021/22 уборочная техника, расчищая от снега участок скоростной трассы М-11 «Нева» от Петербурга до Великого Новгорода, ежедневно проходила расстояние, равное пяти поездкам до Москвы и обратно.

    С участка М-11 с 546-го по 684-й километр за весь минувший зимний сезон вывезли 53 тысячи кубометров снега, сообщает 11 мая пресс-служба «Магистрали двух столиц», которая эксплуатирует этот отрезок трассы. Это в четыре раза больше, чем было убрано в предыдущем сезоне. На вывоз такого количества снежных масс потребовалось 2,5 тысячи рейсов самосвалов. Складировали снег на четырех площадках вдоль трассы. Они имеют асфальтобетонное покрытие и оборудованы локальными очистными сооружениями, чтобы загрязняющие вещества не попадали в грунт при таянии снега.

    Больше сил и средств ушло и на борьбу с гололедом. За минувшую зиму на обработку проезжей части оператор трассы «ОСА Северо-Запад» потратил на 8% больше противогололёдных материалов, чем годом ранее, при том что норма россыпи реагентов строго контролируется, отмечают в компании.

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    Комментарии (1)

    VVM1962
    какая уборочная техника, убирали город строительной техникой , совсем не предназначенной для уборки.
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