Пять раз до Москвы и обратно в день: этой зимой с М-11 убрали вчетверо больше снега

В зимний сезон-2021/22 уборочная техника, расчищая от снега участок скоростной трассы М-11 «Нева» от Петербурга до Великого Новгорода, ежедневно проходила расстояние, равное пяти поездкам до Москвы и обратно.
С участка М-11 с 546-го по 684-й километр за весь минувший зимний сезон вывезли 53 тысячи кубометров снега, сообщает 11 мая пресс-служба «Магистрали двух столиц», которая эксплуатирует этот отрезок трассы. Это в четыре раза больше, чем было убрано в предыдущем сезоне. На вывоз такого количества снежных масс потребовалось 2,5 тысячи рейсов самосвалов. Складировали снег на четырех площадках вдоль трассы. Они имеют асфальтобетонное покрытие и оборудованы локальными очистными сооружениями, чтобы загрязняющие вещества не попадали в грунт при таянии снега.
Больше сил и средств ушло и на борьбу с гололедом. За минувшую зиму на обработку проезжей части оператор трассы «ОСА Северо-Запад» потратил на 8% больше противогололёдных материалов, чем годом ранее, при том что норма россыпи реагентов строго контролируется, отмечают в компании.