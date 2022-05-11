Два ротвейлера насмерть загрызли школьницу в Крыму

Да уж...

Ротвеллер это концентрат собаки. У матери совершенно неожиданно появился такой товарищ. С ним есть серьезная беда - дома он настоящий барсик - милый, нежный, ласкоовый, добрый. Никто и никогда не заподозрит что он способен на что-то подобное. Но если он решил что его стае угрожают... Результат будет как в этой новости. И да - это одна из собак которая будет абсолютно одинаково относиться к угрожающим. И взрослым, и детям. Но угрозу он будет воспринимать только не своей территории. На улице, особенно рядом с хозяином, он безобиден. По крайней мере до тех пор, пока хозяину не угрожают.

В целом и мы это поняли слишком поздно. Не с такими последствиями, конечно. Но факт. Теперь и свои дети намертво усвоили - чужих домой только с четкого и ясного разрешения родителей, и так чтоб собака была закрыта ими. Потому и гулять со мной только на поводке и в наморднике. К счастью пёс это прекрасно понимает и скорее гордится, чем противится.

Так что да - вопрос воспитания хозяев. И только.