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    Два ротвейлера насмерть загрызли школьницу в Крыму

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    9 комментариев

    Школьницу, гостившую у дедушки в Крыму, насмерть загрызли его собаки. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Подробности 11 мая сообщает Следственный комитет республики.

    Трагедия произошла 10 мая в поселке Советский. На майские праздники к дедушке приехали две сестры 10 и 14 лет. Младшая вышла во двор частного дома, куда ее родственник выпустил погулять из вольера двух ротвейлеров. Собаки набросились на ребенка и нанесли тяжелые рваные раны лица, головы и тела. Девочку успели доставить в больницу, но во время операции она скончалась.

    В рамках уголовного дела специалисты оценят условия содержания собак и меры безопасности, которые соблюдал владелец. Дальнейшую судьбу ротвейлеров будут решать совместно с ветеринарами.

    Также глава СК по Крыму и Севастополю поручил проверить, как содержат питомцев владельцы опасных пород собак.

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    Комментарии (9)

    MinimumLaw
    Да уж...
    Ротвеллер это концентрат собаки. У матери совершенно неожиданно появился такой товарищ. С ним есть серьезная беда - дома он настоящий барсик - милый, нежный, ласкоовый, добрый. Никто и никогда не заподозрит что он способен на что-то подобное. Но если он решил что его стае угрожают... Результат будет как в этой новости. И да - это одна из собак которая будет абсолютно одинаково относиться к угрожающим. И взрослым, и детям. Но угрозу он будет воспринимать только не своей территории. На улице, особенно рядом с хозяином, он безобиден. По крайней мере до тех пор, пока хозяину не угрожают.
    В целом и мы это поняли слишком поздно. Не с такими последствиями, конечно. Но факт. Теперь и свои дети намертво усвоили - чужих домой только с четкого и ясного разрешения родителей, и так чтоб собака была закрыта ими. Потому и гулять со мной только на поводке и в наморднике. К счастью пёс это прекрасно понимает и скорее гордится, чем противится.
    Так что да - вопрос воспитания хозяев. И только.
    Neizvestniy
    Дедушка внучек очень любил... Раз, два, раз два.... Очень любил.
    МаришаЖ
    У нас же опасными признаны только те редчайшие породы, которых нет совсем в нашей стране. Как же здорово, можно плевать на окружающих, выгуливая своего огромного монстра без намордника и поводка.
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