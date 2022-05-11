Два ротвейлера насмерть загрызли школьницу в Крыму

Школьницу, гостившую у дедушки в Крыму, насмерть загрызли его собаки. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Подробности 11 мая сообщает Следственный комитет республики.
Трагедия произошла 10 мая в поселке Советский. На майские праздники к дедушке приехали две сестры 10 и 14 лет. Младшая вышла во двор частного дома, куда ее родственник выпустил погулять из вольера двух ротвейлеров. Собаки набросились на ребенка и нанесли тяжелые рваные раны лица, головы и тела. Девочку успели доставить в больницу, но во время операции она скончалась.
В рамках уголовного дела специалисты оценят условия содержания собак и меры безопасности, которые соблюдал владелец. Дальнейшую судьбу ротвейлеров будут решать совместно с ветеринарами.
Также глава СК по Крыму и Севастополю поручил проверить, как содержат питомцев владельцы опасных пород собак.