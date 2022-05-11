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    Резервный фонд России увеличится почти на 800 млрд рублей

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    18 комментариев

    Резервный фонд правительства увеличится на 791,6 млрд рублей. Источником стали дополнительные нефтегазовые доходы, сообщает 11 мая пресс-служба кабмина.

    Средства направят на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций, говорится в тексте сообщения.

    Резервный фонд правительства был создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, деньги на которые не были предусмотрены в федеральном бюджете. В 2021 году его средства, например, тратили на финансирование единовременных президентских выплат пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также мероприятий, связанных с борьбой с коронавирусом, в том числе закупку бесплатных лекарств.

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    Комментарии (18)

    Савва Морозов
    я бы ещё какелам, через третью страну, бракованное оружие продавал - чтоб у них в руках взрывалось.
    274655793
    Продадим нефть,газ,лес и еще что нибудь.
    274655793
    печально,но весело!
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