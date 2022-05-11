Резервный фонд России увеличится почти на 800 млрд рублей

Резервный фонд правительства увеличится на 791,6 млрд рублей. Источником стали дополнительные нефтегазовые доходы, сообщает 11 мая пресс-служба кабмина.
Средства направят на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций, говорится в тексте сообщения.
Резервный фонд правительства был создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, деньги на которые не были предусмотрены в федеральном бюджете. В 2021 году его средства, например, тратили на финансирование единовременных президентских выплат пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также мероприятий, связанных с борьбой с коронавирусом, в том числе закупку бесплатных лекарств.