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    Полуторагодовалый ребенок выпал из окна на юго-западе Петербурга

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    1 комментарий

    Мальчик полутора лет упал с четвертого этажа дома в Красносельском районе Петербурга. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 11 мая.

    Сообщение об упавшем малыше поступило в полицию накануне вечером от очевидца. Он рассказал, что под окнами дома 237 на проспекте Народного Ополчения лежит ребенок. Приехавшая полиция убедилась, что информация верна. Мальчик был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

    О семье, которая занимается воспитанием ребенка, нельзя сказать ничего плохого. Ни на каких учетах она не состоит. Материал проверки передан в СК.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (1)

    Misha Timoshin
    "О семье, нельзя сказать ничего плохого." - теперь можно.
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