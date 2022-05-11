Полуторагодовалый ребенок выпал из окна на юго-западе Петербурга

Мальчик полутора лет упал с четвертого этажа дома в Красносельском районе Петербурга. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 11 мая.

Сообщение об упавшем малыше поступило в полицию накануне вечером от очевидца. Он рассказал, что под окнами дома 237 на проспекте Народного Ополчения лежит ребенок. Приехавшая полиция убедилась, что информация верна. Мальчик был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

О семье, которая занимается воспитанием ребенка, нельзя сказать ничего плохого. Ни на каких учетах она не состоит. Материал проверки передан в СК.