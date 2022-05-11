В Финляндии арестовали счета Faberlic Нечаева и дом главреда «Московского комсомольца»

Из-за санкций Евросоюза в Финляндии заморожены счета компании Faberlic российского депутата Алексея Нечаева и сделки с недвижимостью владельца «Московского комсомольца» Павла Гусева.

О проблемах издателя и бизнесмена в Финляндии пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на Управление по взысканию долгов.

Известно, что запрет на пользование средств со счетов Faberlic судебным приставом был наложен 4 мая. Из-за этого свои деньги не могут получить 4 финские компании, но у них есть возможность вернуть средства через запрос в МИД.