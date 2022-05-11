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    Экономика и санкции

    В Финляндии арестовали счета Faberlic Нечаева и дом главреда «Московского комсомольца»

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    8 комментариев

    Из-за санкций Евросоюза в Финляндии заморожены счета компании Faberlic российского депутата Алексея Нечаева и сделки с недвижимостью владельца «Московского комсомольца» Павла Гусева.

    О проблемах издателя и бизнесмена в Финляндии пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на Управление по взысканию долгов.

    Известно, что запрет на пользование средств со счетов Faberlic судебным приставом был наложен 4 мая. Из-за этого свои деньги не могут получить 4 финские компании, но у них есть возможность вернуть средства через запрос в МИД.

    Компания Нечаева работала в 40 европейских странах, косметику в том числе везли из Италии. После введения санкций поставки прекратились, а представительства в ЕС остановили работу.

    Также финские власти запретили сделки с двумя домами главного редактора и владельца «Московского комсомольца» Павла Гусева. Они принадлежат ему наполовину. Гусев владеет участками в Джанаккале с бывшей супругой общей площадью 19 га. На участках, граничащих с берегом озера Кернааланъярви, есть как минимум один жилой дом.

    Отмечается, что это первый случай в стране, когда происходит вмешательство в собственность человека из-за распространения пропаганды.

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    Комментарии (8)

    alexdelovoi
    Сегодня прям Фонтанка радует хорошими новостями
    Леонтий
    Как надо не любить Россию,чтобы пожилой человек купил себе дачу не в Подмосковье а в Финляндии?Кстати,в Московской области климат лучше,и намного.
    VVM1962
    "арестованы счета компании Faberlic, российского депутата Нечаева".
    классссссс!!!!!!! разве можно депутату заниматься коммерческой деятельностью???!!!!
    видно СК и лично Бастрыкину это неизвестно, вот фины и помогли.
    Госпремию им надо дать и орден дружбы народов.
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