В Финляндии арестовали счета Faberlic Нечаева и дом главреда «Московского комсомольца»

Из-за санкций Евросоюза в Финляндии заморожены счета компании Faberlic российского депутата Алексея Нечаева и сделки с недвижимостью владельца «Московского комсомольца» Павла Гусева.
О проблемах издателя и бизнесмена в Финляндии пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на Управление по взысканию долгов.
Известно, что запрет на пользование средств со счетов Faberlic судебным приставом был наложен 4 мая. Из-за этого свои деньги не могут получить 4 финские компании, но у них есть возможность вернуть средства через запрос в МИД.
Компания Нечаева работала в 40 европейских странах, косметику в том числе везли из Италии. После введения санкций поставки прекратились, а представительства в ЕС остановили работу.
Также финские власти запретили сделки с двумя домами главного редактора и владельца «Московского комсомольца» Павла Гусева. Они принадлежат ему наполовину. Гусев владеет участками в Джанаккале с бывшей супругой общей площадью 19 га. На участках, граничащих с берегом озера Кернааланъярви, есть как минимум один жилой дом.
Отмечается, что это первый случай в стране, когда происходит вмешательство в собственность человека из-за распространения пропаганды.