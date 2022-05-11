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    Из залитой кровью петербургской коммуналки в полицию уехали шестеро жителей Северного Кавказа

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    8 комментариев

    Полиция Калининского района разбирается в обстоятельствах конфликта уроженцев Дагестана. Отношения они решили выяснить в коммуналке на Демьяна Бедного после того, как выпили. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 мая.

    Накануне в пятом часу утра в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома 14/3 по улице Демьяна Бедного. Товарищи на машине привезли в больницу 25-летнего окровавленного друга с несколькими следами от клинка в районе грудной клетки.

    Из комнаты в коммуналке в отдел привезли шестерых земляков пострадавшего от 23 до 38 лет. Со всеми поговорили, задержали в итоге 27-летнего жителя Дагестана, который во время пьяной ссоры якобы и ударил пострадавшего в грудь ножом.

    Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый изолирован. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (8)

    alexdelovoi
    Даги вроде мусульмане, а мусульмане вроде не пьют
    Dmitry Antonov
    Вах! Каждый джигит должен помнить: перед тем как бухать, надо кинжал подальше убирать.
    angel of death
    какой эпичный заголовок, отражающий современные реалии... =)
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