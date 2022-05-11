Из залитой кровью петербургской коммуналки в полицию уехали шестеро жителей Северного Кавказа

Полиция Калининского района разбирается в обстоятельствах конфликта уроженцев Дагестана. Отношения они решили выяснить в коммуналке на Демьяна Бедного после того, как выпили. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 мая.

Накануне в пятом часу утра в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома 14/3 по улице Демьяна Бедного. Товарищи на машине привезли в больницу 25-летнего окровавленного друга с несколькими следами от клинка в районе грудной клетки.

Из комнаты в коммуналке в отдел привезли шестерых земляков пострадавшего от 23 до 38 лет. Со всеми поговорили, задержали в итоге 27-летнего жителя Дагестана, который во время пьяной ссоры якобы и ударил пострадавшего в грудь ножом.