Вдова Льва Яшина скончалась в Москве

Супруга легендарного футболиста Льва Яшина Валентина Яшина умерла в Москве. Ее похоронят рядом с мужем.

О смерти Яшиной 11 мая сообщает футбольный клуб «Динамо», за который играл Лев. Причины смерти не называются. Известно, что похороны пройдут на Ваганьковском кладбище.

«Для поколений динамовцев она была настоящим символом клуба, олицетворением величайшей футбольной фамилии в истории отечественного футбола. Сегодня в динамовской семье большое горе, мы потеряли очень близкого, светлого и доброго человека, который всегда от всего сердца поддерживал команду и каждого ее футболиста. Ей аплодировали стоя, делаем это сейчас снова, прощаясь с уникальной, выдающейся женщиной. Выражаем самые искренние соболезнования семье и близким Валентины Тимофеевны», — поделились в клубе.