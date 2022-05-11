В Петербурге тепло, но после обеда станет дождливо

Обширный циклонический вихрь определяет погоду в Петербурге 11 мая. Город в теплой его части.

По данным Гидрометцентра, воздух в городе прогреется до 16 градусов, уже в восемь утра больше 12. Ветер синоптики обещают слабый, а дождь во второй половине дня — умеренный.



Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что на погоду влияет обширный циклонический вихрь. Осадки стоит ждать после полудня.

По данным погодного сервиса от «Яндекса», сейчас ближайшее крупное дождевое облако освежает улицы Таллина и Хельсинки.