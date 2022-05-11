Постпред Мурадов: Юг Украины станет регионом России

Постоянный представитель российского президента в Крыму Георгий Мурадов заявил, что южные регионы Украины станут частью России. Он назвал это волей украинцев.

Мурадова цитирует РИА Новости 11 мая. Постпред отметил, что юго-восточные территории соседнего государства были Украине «подарены», а местные жители последние восемь лет «терпели издевательства». В связи с этим у Мурадова нет сомнений, что часть Украины станет российской.

«Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа», — заявил постпред. Он также добавил, что думает о мирной жизни украинцев на занятых территориях — для этого там начали вещать российские телеканалы, а в оборот входит рубль.