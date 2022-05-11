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    Постпред Мурадов: Юг Украины станет регионом России

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    17 комментариев

    Постоянный представитель российского президента в Крыму Георгий Мурадов заявил, что южные регионы Украины станут частью России. Он назвал это волей украинцев.

    Мурадова цитирует РИА Новости 11 мая. Постпред отметил, что юго-восточные территории соседнего государства были Украине «подарены», а местные жители последние восемь лет «терпели издевательства». В связи с этим у Мурадова нет сомнений, что часть Украины станет российской.

    «Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа», — заявил постпред. Он также добавил, что думает о мирной жизни украинцев на занятых территориях — для этого там начали вещать российские телеканалы, а в оборот входит рубль.

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    Комментарии (17)

    Kot Piter
    "для этого там начали вещать российские телеканалы" -
    Мои искренние соболезнования. 😐
    Дежурный по объединению
    Придвинем границы России ещё ближе к войскам НАТО! :)
    274645134
    Интересно. Фонтанка удалила мой комментарий, что еще в 2014 году умные люди предсказывали, что майдан для Украины нечем хорошим не закончится. Так и вышло. Интересно, что я не так сказал, что это комментарий посчитали необходимым удалить? :)
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