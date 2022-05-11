    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, южн

    761мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Пьяного иностранца сняли с каршеринга на севере Петербурга. Повар пытался скрыться во дворах

    1094
    4 комментария

    Двух нетрезвых водителей задержали сотрудники ГИБДД на севере Петербурга 10 мая в течение двух с половиной часов.

    Как сообщает «Дорожный инспектор», сначала около 01:40 на Кантемировской улице, 3 остановили каршеринговый «КИА». В салоне стоял резкий запах алкоголя. Водитель не смог внятно объясниться (да и по-русски он говорит плохо), поэтому его тут же проверили на опьянение. Алкотестер показал 0,708 мг/л.

    ПоделитьсяПоделиться

    В отношении водителя составили два административных протокола: за нетрезвое вождение, а также за нарушение режима пребывания в РФ. Как оказалось, у 21-летнего гражданина Узбекистана нет регистрации. Каршеринг уехал на спецстоянку, человек — в отдел полиции. Ему грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 30 000 рублей плюс 110 000 рублей от каршеринга.

    Около 4 часов на Коломяжском проспекте сотрудники ДПС попытались остановить «Тойоту». Водитель испугался и попытался скрыться во дворах. Но его всё-таки поймали у дома 15, корпус 2. Как выяснилось, 28-летний повар на работе успел отметить окончание смены — в итоге «надул» 0,240 мг/л. Его машину тоже забрали на спецстоянку, отмечает «Дорожный инспектор».

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Дорожный инспектор»
    Фото: «Дорожный инспектор»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    кузенька
    110 тр штраф от карша за пьянку???? дешево они оценили наши жизни однако
    VKuser1115940
    Евразийская интеграция...
    Савва Морозов
    интересно, как они все бабки получат с шаурмяжника?! съездит к себе и вернётся с новой фамилией в паспорте и правах. и опять кататься.
    как только у шеринга начнут массово тырить запчасти - закроется сам (страховые откажут), если наши власти не реагируют.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close