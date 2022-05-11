Пьяного иностранца сняли с каршеринга на севере Петербурга. Повар пытался скрыться во дворах

Двух нетрезвых водителей задержали сотрудники ГИБДД на севере Петербурга 10 мая в течение двух с половиной часов.
Как сообщает «Дорожный инспектор», сначала около 01:40 на Кантемировской улице, 3 остановили каршеринговый «КИА». В салоне стоял резкий запах алкоголя. Водитель не смог внятно объясниться (да и по-русски он говорит плохо), поэтому его тут же проверили на опьянение. Алкотестер показал 0,708
В отношении водителя составили два административных протокола: за нетрезвое вождение, а также за нарушение режима пребывания в РФ. Как оказалось, у 21-летнего гражданина Узбекистана нет регистрации. Каршеринг уехал на спецстоянку, человек — в отдел полиции. Ему грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф
Около 4 часов на Коломяжском проспекте сотрудники ДПС попытались остановить «Тойоту». Водитель испугался и попытался скрыться во дворах. Но его всё-таки поймали у дома 15, корпус 2. Как выяснилось, 28-летний повар на работе успел отметить окончание смены — в итоге «надул» 0,240