Пьяного иностранца сняли с каршеринга на севере Петербурга. Повар пытался скрыться во дворах

Двух нетрезвых водителей задержали сотрудники ГИБДД на севере Петербурга 10 мая в течение двух с половиной часов.

Как сообщает «Дорожный инспектор», сначала около 01:40 на Кантемировской улице, 3 остановили каршеринговый «КИА». В салоне стоял резкий запах алкоголя. Водитель не смог внятно объясниться (да и по-русски он говорит плохо), поэтому его тут же проверили на опьянение. Алкотестер показал 0,708 мг/л .



В отношении водителя составили два административных протокола: за нетрезвое вождение, а также за нарушение режима пребывания в РФ. Как оказалось, у 21-летнего гражданина Узбекистана нет регистрации. Каршеринг уехал на спецстоянку, человек — в отдел полиции. Ему грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 30 000 рублей плюс 110 000 рублей от каршеринга.

