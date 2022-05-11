Кусь! Как правильно давать бой клопам в Петербурге

«Фонтанка» вместе с петербургской городской дезинфекционной станцией рассказывает, как не прозевать появление клопов, чем можно заболеть от такого соседства и как правильно избавляться от этих кровососов.

Фото: Arno Burgi/DPA/TASS Поделиться Поделиться





Как распознать, что к вам подселились клопы



К укусам постельных клопов нечувствительны 20 % населения. Такие люди, как правило, узнают о присутствии насекомых, только встретившись с ними лично. «На нашей практике мы сталкиваемся с людьми, которые узнают о проблеме, только когда заметят насекомых», — рассказывают специалисты СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция».

По итогам 2020 года обращения с жалобами на наличие постельных клопов увеличились на 50 % , и в 2021 году этот процент тоже рос, говорят в учреждении. Эффективные инсектициды, которые работают сегодня в нашем городе, можно пересчитать на пальцах одной руки.



Вызывать специалистов стоит, если вы стали замечать, что:



на теле появляются характерные укусы. Чаще — в местах, закрываемых одеялом или простыней. Укусы идут «дорожкой», расположены рядом и по прямой линии.

На постельном белье появляются пятнышки крови после сна.

Вы увидели самих насекомых.

Вы чувствуете зуд от укусов, и укусы, как правило, появляются во время сна.

Чем можно заболеть от соседства с клопами



Клопы давно уже избавились от статуса обитателей социального низа и могут стать частью вашей семьи вне зависимости от стоимости квартиры. Подселенцы не только неприятны, они способны серьезно подпортить здоровье.



У клопов есть биологическая особенность: из-за специфики устройства ротового аппарата насекомых кровь, которую они выпили у одного прокормителя (будь это человек, животное, птица или грызун), не попадёт в тело другого прокормителя. Однако механический занос инфекции возможен. Эксперты по клопам назвали бы это «специфической инокуляцией», такой путь «заразы» в организм характерен для инфекций, которые имеют небольшую заражающую дозу. Например, гепатит В. Механизм следующий: укушенный расчесывает место трапезы клопа и раздавливает насекомое. Укусы могут приводить к аллергическим реакциям, вплоть до анафилактических, а бонусом к расчесам может стать вторичная бактериальная инфекция.



«В организме клопов могут длительное время находиться возбудители таких инфекций как туляремия, ку-лихорадка и даже чума», — констатируют специалисты дезстанции.



Соседство с клопами может привести человека на прием к неврологу. Расчесы способны существенно срывать биологические ритмы, так как желание почесаться просыпается, когда циркадность (цикличность колебания интенсивности сна) говорит нам об обратном. В итоге сон сдвигается. Не выспавшийся тревожный человек — это как раз к неврологу.



Опасения подтвердились — у вас клопы. Куда бежать, кому звонить



Если несчастливый обладатель клопов в поиске избавления от проблемы загуглит нечто вроде «дезинсекция от клопов спб» или «уничтожение клопов спб», первые страницы поисковой выдачи занимают частные конторы, иногда очень умело маскирующиеся под «городские службы» или «городские станции». Однако в Петербурге государственные учреждения, которые занимаются избавлением от клопов, можно пересчитать по двум пальцам одной руки — это СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция» (ссылка на сайт) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» (ссылка на сайт). Учредитель первого — городской комитет по здравоохранению, второго — Роспотребнадзор.



Борцам с клопами на заметку: в жилых многоквартирных домах управляющая компания или ТСЖ обязаны иметь договор на оказание услуг по дезинсекции со специализированным учреждением на обработку мест общего пользования и зон рекреации. И эти услуги оплачивает, соответственно, «управляшка». Но квартира — это частная собственность, поэтому вопрос о ее обработке решается индивидуально с УК (интересующимся в помощь — СанПиН 3.3686–21). А вот обработка помещений, в которых обитают юрлица и предприятия, проводится только на договорной основе.



Как готовить квартиру к дезинсекции



Дезинсекторам предстоит обработать пол, стены, потолок, мебель внутри и снаружи (кроме «внутренностей» кухонной мебели). Поэтому готовиться к войне с насекомыми эксперты советуют так:



Заклейте дверцы кухонной мебели скотчем.

Постельное белье, одежда и детские игрушки не подлежат обработке. Поэтому проведите разведку дислокации мест неприятеля: интенсивно перетряхните вещи при ярком свете на белом фоне, чтобы убедиться, что клопов и их следов там нет. И уберите предметы в плотный полиэтиленовый мешок, который сверху заклейте скотчем (не завязывайте!). Так как проводятся две обязательные обработки, вещи в мешках сложите на балкон, в ванную или посередине комнаты — до конца дезинсекции.

Мебель отодвиньте от стены на 5–10 см. Снимите и положите рядом пластиковые полые плинтуса. Аналогично — с книгами.

Клопы из квартиры в квартиру передвигаются по отопительной системе. Поэтому загерметизируйте щели вокруг труб в стене шпаклёвкой, гипсом или плитонитом. Проверьте на герметичность розетки. Загерметизируйте любые щели.

Если в углу комнаты есть половые отдушины, снимите сетку и натяните под нее квадратик из капрона.

Если мебель находится в непригодном состоянии, в ней обнаружено много гнезд и владелец готов с ней расстаться — лучше ее выкинуть. Только сначала приведите ее в полную негодность, чтобы никто не прибрал выкинутое. В противном случае кровососы вместе с мебелью могут перебраться в другие квартиры и помещения.

Как готовить домочадчев к дезинсекции

Пока идет обработка, посторонним лицам без средств индивидуальной защиты находиться в помещении запрещено. Поэтому на время дезинсекции, действия препарата и проветривания вся семья, включая домашних животных, покидают квартиру. Исключение — рыбки. Аквариум нужно загерметизировать на время мероприятия. Цветы тоже можно оставить.



Вопрос, какой период вы будете обретаться вне родных стен, зависит от загромождения помещения, конкретного инсектицида и применяемого оборудования. Например, обработка автоматическими опрыскивателями и генераторами проходит быстрее, чем ручным распылителем, но выбор оборудования всегда остаётся за специалистом.



Проведите переговоры с соседями



Установить, откуда в квартиру прибыли клопы, затруднительно. Если в доме есть технологические отверстия вокруг отопительной системы, в розетках и других негерметичных местах, можно предположить, что гости приползли от соседей. Если вы знаете, что у них есть клопы, идеальный вариант — договориться о совместной обработке.



В любом случае, качественный ремонт жилья, чтобы перекрыть пути миграции насекомых — это вопрос необходимости. Тогда и проблемы соседей не будут критичны для остальных.



За чем следить, чтобы не нарваться на недобросовестных борцов с клопами

Нельзя судить о профессионализме по внешнему виду или оборудованию специалиста, который пришел обрабатывать помещение. Но вам необходимо обратить внимание на следующие признаки:

Наличие договора или акта выполненных услуг. Эти документы будут говорить, что специалист действует в рамках договорных отношений, а не «вчёрную».

Наличие гарантии на проводимые работы. Избавление помещения от клопов в зависимости от заражённости может занимать и несколько обработок. А вот обещание гарантии на год или на несколько лет — это абсурд.

Обратите внимание, как специалист готовится: осматривает помещения, даёт рекомендации, подготавливает оборудование. Специалист настоятельно советует доплатить за иностранный препарат. Он правда эффективнее?

При подготовке инсектицидов к выпуску на российский рынок их испытывают на местных популяциях разных видах насекомых. Чувствительность популяций к инсектицидам в каждом регионе может быть разная, даже в одном доме. «Поэтому мы всегда рекомендуем применять только отечественные моноинсектициды (без смешанных действующих веществ)». — говорят в Санкт-Петербургской городской дезинфекционной станции.



Кстати, существует миф, что наличие запаха при обработке является показателем качества препарата. Это не совсем так. Большинство современных препаратов для профессионального пользования лишено сигнального запаха.



Что делать после окончания дезинсекции



Если у вас дома есть люди с аллергической реакцией или с бронхиальной астмой, то дезинсекция проводится строго в их отсутствии. После обработки хорошо проветрите помещение, а контактные поверхности протрите ветошью с мыльно-содовым раствором.



Сложенные в мешках вещи, которые не подлежали обработке, после окончания всех процедур замочите, постирайте и перетряхните. Оставшиеся дома цветы после обработки надо протереть влажной тряпочкой.



И не забудьте разгерметизировать аквариум с рыбками.



Что делать, чтобы избежать знакомства с клопами



Если вы живете в старом фонде (а именно эти дома чаще всего страдают от насекомых), покрывайте паркетный пол лаком не реже одного раза в три года и наносите не менее трех слоев. При этом первый слой «грунтовочный» — самый важный. Лак растворяйте в пропорции 1:1 с растворителем, предназначенным для этого покрытия, и хорошо пролейте все трещины. Именно этот состав уничтожает насекомых под паркетом и не вздыбливает его.



Вне зависимости от возраста вашего дома, все технологические отверстия должны быть герметичны. Ну и, конечно, регулярно (хотя бы раз в три месяца) проводите осмотр спальных мест, матрасов и каркасов кроватей. Это позволит выявить проблемы на ранней стадии.

