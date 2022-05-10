    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, южн

    761мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Helsingin Sanomat: Финляндия заморозила недвижимость главреда МК Гусева

    2576
    5 комментариев

    О заморозке активов нескольких российских граждан в Финляндии пишет 10 мая газета Helsingin Sanomat.

    По данным издания, в конце апреля власти страны заморозили два объекта, наполовину принадлежащие Павлу Гусеву, главному редактору и владельцу «Московского комсомольца». Его называют пропагандистом, имеющим тесные связи с Минобороны России. В пояснительной записке говорится, что газета «поддерживает нарратив и действия Кремля, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

    HS пишет, что Гусев с бывшей супругой владеет смежными участками общей площадью 19 га, на них есть как минимум один жилой дом.

    Кроме того, финские власти вводят временную заморозку в отношении двух гоночных автомобилей. По данным Yle, автомобили принадлежат миллионеру Григорию Березкину — владельцу группы компаний ЕСН, члену совета директоров РЖД. Они будут храниться на территории компании, специализирующейся на раллийных гонках в Ювяскюля.

    По информации HS, в Финляндии остановлены платежи, имеющие отношение к российской компании Faberlic, поскольку её основатель Алексей Нечаев поддержал действия российских властей.

    «4 мая судебный пристав-исполнитель наложил запрет на Faberlic и арестовал средства на счете компании в финском банке. На практике это означает, что российская компания не может оплатить открытые счета четырем финским сторонам, ожидающим свои деньги. Власти приостановили эти выплаты», — говорится в публикации.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    Савва Морозов
    а может всё проще - жена попросила наложить арест, так как у них с Гусевым разборки по имуществу?
    bluxer
    Гусев - мужик зажиточный.
    260781601
    Это стоило сделать только из-за того, что региональное петербургское издание этого СМИ они назвали с использованием деревенской клички, а не настоящего имени города. Так колхозникам и надо.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close