Helsingin Sanomat: Финляндия заморозила недвижимость главреда МК Гусева

По данным издания, в конце апреля власти страны заморозили два объекта, наполовину принадлежащие Павлу Гусеву, главному редактору и владельцу «Московского комсомольца». Его называют пропагандистом, имеющим тесные связи с Минобороны России. В пояснительной записке говорится, что газета «поддерживает нарратив и действия Кремля, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

HS пишет, что Гусев с бывшей супругой владеет смежными участками общей площадью 19 га, на них есть как минимум один жилой дом.



Кроме того, финские власти вводят временную заморозку в отношении двух гоночных автомобилей. По данным Yle, автомобили принадлежат миллионеру Григорию Березкину — владельцу группы компаний ЕСН, члену совета директоров РЖД. Они будут храниться на территории компании, специализирующейся на раллийных гонках в Ювяскюля.



По информации HS, в Финляндии остановлены платежи, имеющие отношение к российской компании Faberlic, поскольку её основатель Алексей Нечаев поддержал действия российских властей.



«4 мая судебный пристав-исполнитель наложил запрет на Faberlic и арестовал средства на счете компании в финском банке. На практике это означает, что российская компания не может оплатить открытые счета четырем финским сторонам, ожидающим свои деньги. Власти приостановили эти выплаты», — говорится в публикации.

