Самолет в Тель-Авиве вернули со взлёта из-за страшных фотографий, полученных пассажирами

Борт, совершавший рейс Тель-Авив — Стамбул, вернулся на стоянку в аэропорту Бен-Гурион после получения пассажирами неожиданных сообщений.



«Рейс TK-7709 авиакомпании Anadolujet, выполнявший рейс Тель-Авив — Стамбул, начал движение к взлетно-посадочной полосе для взлета. Тем временем на мобильные телефоны некоторых пассажиров поступило фото, на котором видны кадры авиакатастрофы другой авиакомпании», — цитирует РИА Новости сообщение турецкой газеты Star.



Пассажиры обратились к бортпроводникам. Капитан связался с диспетчерами, и самолёт вернули на стоянку и осмотрели. Ничего опасного не нашли, после чего борт со 154 пассажирами вылетел по своему маршруту.