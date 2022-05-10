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    Самолет в Тель-Авиве вернули со взлёта из-за страшных фотографий, полученных пассажирами

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    Борт, совершавший рейс Тель-Авив — Стамбул, вернулся на стоянку в аэропорту Бен-Гурион после получения пассажирами неожиданных сообщений.

    «Рейс TK-7709 авиакомпании Anadolujet, выполнявший рейс Тель-Авив — Стамбул, начал движение к взлетно-посадочной полосе для взлета. Тем временем на мобильные телефоны некоторых пассажиров поступило фото, на котором видны кадры авиакатастрофы другой авиакомпании», — цитирует РИА Новости сообщение турецкой газеты Star.

    Пассажиры обратились к бортпроводникам. Капитан связался с диспетчерами, и самолёт вернули на стоянку и осмотрели. Ничего опасного не нашли, после чего борт со 154 пассажирами вылетел по своему маршруту.

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