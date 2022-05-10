Полицейские на Заневском забрали у дамы её «Порше»

Петербурженка попрощалась со своим дорогим автомобилем и отправилась домой на такси после встречи с нарядом ДПС в Красногвардейском районе города.



Об инциденте 10 мая рассказывает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». По предварительным данным, 9 мая около 6 часов утра на Заневском проспекте, 35, инспекторы ГИБДД остановили для проверки «Порше». Как оказалось, автолюбительница — 57-летняя женщина — уже начала «отмечать» праздник.



«Надула 0,384 мг/л. Составлен административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ», — сообщает «Дорожный инспектор».

