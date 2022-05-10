Полицейские на Заневском забрали у дамы её «Порше»

Петербурженка попрощалась со своим дорогим автомобилем и отправилась домой на такси после встречи с нарядом ДПС в Красногвардейском районе города.
Об инциденте 10 мая рассказывает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». По предварительным данным, 9 мая около 6 часов утра на Заневском проспекте, 35, инспекторы ГИБДД остановили для проверки «Порше». Как оказалось, автолюбительница — 57-летняя женщина — уже начала «отмечать» праздник.
«Надула 0,384 мг/л. Составлен административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ», — сообщает «Дорожный инспектор».
Автомобиль увезли на спецстоянку. Женщине грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет. Кстати, после оформления она вызвала такси, хотя стоило сделать это сразу, вместо того, чтобы самой садиться за руль, отмечается в сообщении.