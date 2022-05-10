Из Белгородской в Харьковскую область проложили ЛЭП

ПАО «Россети» проложили воздушную линию электропередачи из Белгородской области в Харьковскую. Таким образом удалось наладить электроснабжение жителей города Купянск и еще 200 населенных пунктов Харьковской области, сообщает 10 мая «Интерфакс» со ссылкой на правительство Белгородской области.



«Исполняя поручение правительства России, ПАО «Россети» и белгородские энергетики в период с 29 апреля по 8 мая 2022 года заново построили линию электропередачи 110 кВ, соединяющую две энергосистемы», — говорится в сообщении.

