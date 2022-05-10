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    Из Белгородской в Харьковскую область проложили ЛЭП

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    ПАО «Россети» проложили воздушную линию электропередачи из Белгородской области в Харьковскую. Таким образом удалось наладить электроснабжение жителей города Купянск и еще 200 населенных пунктов Харьковской области, сообщает 10 мая «Интерфакс» со ссылкой на правительство Белгородской области.

    «Исполняя поручение правительства России, ПАО «Россети» и белгородские энергетики в период с 29 апреля по 8 мая 2022 года заново построили линию электропередачи 110 кВ, соединяющую две энергосистемы», — говорится в сообщении.

    Воздушная линия в двухцепном исполнении имеет общую протяжённость 5,2 километра.

    Электроснабжение Купянска и окрестных районов со стороны Украины было прекращено в начале апреля. Важные социальные и инфраструктурные объекты обеспечивались электроэнергией с помощью дизельных генераторов.

    В советское время энергосистемы Белгородской и Харьковской областей связывали воздушные ЛЭП, обеспечивавшие взаимное резервное электроснабжение. Их демонтировали в 2002 году из-за ухудшения отношений между Москвой и Киевом.

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