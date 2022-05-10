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    У Музея блокады Ленинграда забил гейзер

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    Авария на тепловых сетях случилась 10 мая у Музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом информирует администрация Центрального района Петербурга.

    «По адресу: ул. Гангутская, д. 14, произошла авария на тепловых сетях. На место оперативно направлены аварийные службы ЖКС №1 и АО «Теплосеть СПб», а также сотрудники МЧС и полиции для ограждения территории», — сообщают чиновники в телеграм-канале.

    Как уточнили в «Теплосети», специалисты компании приступили к устранению дефекта в 20:00. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода.

    Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на девять часов утра 11 мая.

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