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    У банкротящегося НИИ Урбанистики на Бассейной улице дымила пристройка

    1209
    3 комментария

    Бассейную улицу ненадолго заволокло дымом из-за возгорания у дома 21, где долгое время работало НИПИ Урбанистики.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Читатели «Фонтанки» сообщили, что дымиться на углу начало около 18:30. На место оперативно прибыли три пожарные машины и потушили возгорание.

    читатель «Фонтанки»

    Горел мусор на площади пять квадратных метров. Никто не пострадал.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Само НИПИ сильно горело в 1998 году, после чего почти десять лет шел ремонт в здании. Частично здание было отдано в аренду под офисы. А о проблемах существования самого института читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии (3)

    vic_5e4cd1938d1a8
    Не стало тех, кто системно планирует городскую среду, вот и строят, как хотят с запредельной человеконагрузкой на единицу площади территории, бессистемными кривыми проездами для автомобилей в жилых комплексах, с такими же беспорядочными пешеходными дорожками ведущими в никуда ...
    Mazzzz
    Он же уже горел ,стоял много лет как скелет .
    Дежурный по объединению
    Рукописи финансовые горели..
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