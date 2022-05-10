У банкротящегося НИИ Урбанистики на Бассейной улице дымила пристройка

Бассейную улицу ненадолго заволокло дымом из-за возгорания у дома 21, где долгое время работало НИПИ Урбанистики.
Читатели «Фонтанки» сообщили, что дымиться на углу начало около 18:30. На место оперативно прибыли три пожарные машины и потушили возгорание.
читатель «Фонтанки»
Горел мусор на площади пять квадратных метров. Никто не пострадал.
Само НИПИ сильно горело в 1998 году, после чего почти десять лет шел ремонт в здании. Частично здание было отдано в аренду под офисы. А о проблемах существования самого института читайте в материале «Фонтанки».