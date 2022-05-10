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    Прогулочный кораблик затонул у Выборгского замка после угона

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    Владельцы теплохода «Омич», который частично затонул в Выборге, винят в произошедшем компанию, которая без спроса взяла его «покататься».

    Несанкционированная морская прогулка стала причиной ЧП у Выборгского замка, пишет 10 мая 47news. По данным издания, владельцы кораблика винят в произошедшем компанию, которая устроила несанкционированную морскую прогулку.

    По предварительной информации, ночью некая компания пробралась с лодочной станции «Морской вокзал» на теплоход «Омич», который был пришвартован рядом с Рыночной площадью. Угонщики предположительно не справились с управлением и налетели на мель у Выборгского замка. После чего они бросили кораблик и убежали.

    «Фонтанка» писала, что жители Выборга выложили фото подтопленного судна.

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