В Кудрово горела квартира в высотке, один человек пострадал

Информация о пожаре в доме на Европейском проспекте поступила в дежурную службу МЧС в два часа дня, сообщает 10 мая 47news. Горела обстановка балкона на площади 4 квадратных метра и 3 квадрата в комнате на 15-м этаже 25-этажного дома. Из окон, как сообщали очевидцы, вырывался столб дыма.



Из квартиры эвакуировали одного человека, его потом увезла скорая. Еще 11 человек пожарные вывели по маршевым лестницам. К 14:46 возгорание было локализовано.

