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    В Кудрово горела квартира в высотке, один человек пострадал

    1553
    4 комментария

    Пожарные областного ГУ МЧС решали непростую задачку тушения огня в квартире многоэтажки в Кудрово.

    ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

    Информация о пожаре в доме на Европейском проспекте поступила в дежурную службу МЧС в два часа дня, сообщает 10 мая 47news. Горела обстановка балкона на площади 4 квадратных метра и 3 квадрата в комнате на 15-м этаже 25-этажного дома. Из окон, как сообщали очевидцы, вырывался столб дыма.

    Из квартиры эвакуировали одного человека, его потом увезла скорая. Еще 11 человек пожарные вывели по маршевым лестницам. К 14:46 возгорание было локализовано.

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    Комментарии (4)

    274754367
    бесчеловечные человейники Абу даби.
    265863511
    Понастроили высоток, а за безопасность, в том числе и пожарную, никто не отвечает. Застройщикам, главное, сверхприбыль получить!
    Денеб
    Так вот ты какое, Кудрово! Аж мороз по коже при виде "человейников" на Европском прошпекте....
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