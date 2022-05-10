Власти Грузии хотят предложить Саакашвили переезд из тюрьмы

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге 10 мая объявил о предложении, которое планируется сделать экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Сейчас Саакашвили находится в Руставской тюрьме. Ему хотят предложить пройти медобследование и лечение в клинике в Тбилиси, передаёт «Интерфакс».
«Заключенному Михаилу Саакашвили в тюрьме назначено медикаментозное лечение, но он выборочно принимает медикаменты, чем фактически отказывается от полноценного лечения. Мы, исходя из интересов здоровья заключенного, предлагаем Саакашвили во избежание осложнения его здоровья перейти в клинику «Вивамед», где он пройдет обследование и в случае необходимости ему будет назначено нужное лечение», — сказал Брегадзе.
По его словам, министерство юстиции приняло такое решение по рекомендации врачей, поскольку Саакашвили «не принимает часть назначенных медикаментов, отказывается от белковой пищи, есть риск ухудшения здоровья».
Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. Уже 1 октября его задержали и поместили в тюрьму в городе Рустави. Он проходит по нескольким уголовным делам. Затем его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а потом в военный госпиталь в Гори. В последние недели Саакашвили жалуется на резкое ухудшение здоровья, он не явился на несколько судебных заседаний.