Власти Грузии хотят предложить Саакашвили переезд из тюрьмы

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге 10 мая объявил о предложении, которое планируется сделать экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Сейчас Саакашвили находится в Руставской тюрьме. Ему хотят предложить пройти медобследование и лечение в клинике в Тбилиси, передаёт «Интерфакс».



«Заключенному Михаилу Саакашвили в тюрьме назначено медикаментозное лечение, но он выборочно принимает медикаменты, чем фактически отказывается от полноценного лечения. Мы, исходя из интересов здоровья заключенного, предлагаем Саакашвили во избежание осложнения его здоровья перейти в клинику «Вивамед», где он пройдет обследование и в случае необходимости ему будет назначено нужное лечение», — сказал Брегадзе.

