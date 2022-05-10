Гольфисты собрали 400 тысяч рублей в помощь маленькому петербуржцу

Маленький Ренат уже два года борется с лейкозом. За время лечения он перенёс несколько рецидивов, ему провели трансплантацию костного мозга, но развилась реакция «трансплантат против хозяина». Сейчас для профилактики осложнений после пересадки мальчику необходим дорогостоящий препарат, который получить за счёт ОМС невозможно. Купить его самостоятельно семья не в состоянии: стоимость четырёх необходимых флаконов составляет 313 240 рублей. Помощь в сборе средств оказал благотворительный фонд «свет.дети», который вместе Фондом развития гольфа в России организовал благотворительный турнир.

На турнире собралось 50 участников, а также друзья, болельщики, артисты и художники. Все желающие могли принять участие в мастер-классе по гольфу и диск-гольфу, послушать выступление артистов, покататься на лошадях, вступить в регистр доноров костного мозга и посоревноваться. Состязания проходили на поле для гольфа и в благотворительном аукционе.

Среди самых ярких лотов аукциона, которые привлекли наибольшее число участников и ярких обсуждений, были: хоккейная клюшка с автографом хоккеиста и заслуженного мастера спорта Максима Сушинского, пригласительные билеты на концерт Александра Цыпкина и книга с его автографом, а также необычная картина, нарисованная в танце прямо на мероприятии. Автор перформанса Николай Владимиров назвал своё произведение достаточно лаконично «Сейчас, 19:57 07.05.2022», как память о моменте, когда все участники доброго дела помогли ему сотворить его художественный замысел.

«Мы рады, что большое количество неравнодушных людей присоединились к мероприятию. За время подготовки к турниру я многое узнала о гольфе и о том, как он активно развивается в России. В этом плане гольф похож на благотворительность. Мы тоже не стоим на месте, постоянно растём. Здорово, что совместно мы сделали такое доброе событие и помогли одному маленькому герою. Спасибо всем гольфистам, зрителям и партнёрам за этот чудесный день», — поделилась впечатлениями директор фонда «свет.дети» Юлия Божина.



«Спасибо всем, кто нашёл время и выбрал наш турнир, приехав поддержать хорошее дело. Шестой турнир позади. Начиная с 2016 года мы помогли 10 детям. Это огромная работа, я благодарен всем, кто помогает в организации и проведении благотворительных соревнований. Вместе мы объединяемся и делаем хорошее дело, спасая жизни детей», — говорит Дмитрий Ботин, учредитель Фонда развития гольфа в России.

