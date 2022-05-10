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    ВОЗ думает закрыть московский офис

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    5 комментариев

    Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения 10 мая принял резолюцию, которая может изменить работу организации в России, сообщает РИА Новости.

    Документ предлагает изучить вопросы перевода московского офиса по неинфекционным заболеваниям за пределы РФ, а также приостановки всех региональных совещаний, конференций и семинаров (состав которых определяется Европейским бюро ВОЗ) до мирного разрешения украинского конфликта.

    Проект резолюции инициировали более 35 стран — участниц ВОЗ. Его поддержали страны ЕС, а также Украина, Грузия, Турция, Молдавия и Израиль. Против выступили Россия, Белоруссия и Таджикистан. Армения и Казахстан воздержались.

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    Комментарии (5)

    stockstrey
    Опять хотят прикрутить политику в те организации, котоорые вообще не предназначены для политики. У них логика вообще в чем - чтобы создать кластер стран, где медицина не действует? Чтобы оттуда начинались заболевания. В общем, ВОЗ можно вычёркивать, не обладают компетенцией. Только нужно ещё суд провести. Клятву Гиппократа ещё вспомнить. Не будут лечить патентов определенных стран? Это безумие
    Dazdraperma
    И що, они перестанут спасать нас от модного вируса? Как же мы будем здороветь без ценных указилок мировых здравоохранителей?
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