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    На ремонтируемом участке «Скандинавии» самосвал протаранил трактор, и тот подцепил его колесо в ковш

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    Серьёзное ДТП произошло на автодороге «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Есть пострадавший.

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    Как сообщает 47news, 10 мая около 10:30 на 110-м километре трассы, по предварительной версии, порожний грузовик «Мерседес» въехал сзади в трактор, следовавший в попутном направлении. На этом участке идёт ремонт дороги.

    48-летний водитель грузовика, по данным издания, в состоянии средней тяжести попал в больницу. Трактористу помощь не понадобилась. На фото с места ДТП видно, что ветрового стекла у самосвала как будто бы нет.

    Обстоятельства ДТП выясняются.

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