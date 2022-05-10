На ремонтируемом участке «Скандинавии» самосвал протаранил трактор, и тот подцепил его колесо в ковш

Как сообщает 47news, 10 мая около 10:30 на 110-м километре трассы, по предварительной версии, порожний грузовик «Мерседес» въехал сзади в трактор, следовавший в попутном направлении. На этом участке идёт ремонт дороги.



48-летний водитель грузовика, по данным издания, в состоянии средней тяжести попал в больницу. Трактористу помощь не понадобилась. На фото с места ДТП видно, что ветрового стекла у самосвала как будто бы нет.