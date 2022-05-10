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    COVID-19

    Израиль отменяет обязательный ПЦР-тест для туристов с 20 мая

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    Израиль смягчает коронавирусные ограничения для туристов. С сегодняшнего дня иностранцам разрешено перед вылетом сдавать тест на антиген вместо ПЦР, сообщает 10 мая РИА Новости со ссылкой на минздрав государства.

    А с 20 мая для прибывающих отменяется обязательный ПЦР-тест в аэропорту.

    Ведомство сообщает, что это решение принято в связи со снижением заболеваемости в стране в ходе общения со специалистами Управления аэропортов.

    Также с 10 мая вылетающим в Израиль иностранцам будет разрешено перед посадкой в самолет предъявить негативный результат тестирования на антиген вместо обязательного прежде ПЦР-теста. Тем, кто собирается пойти именно этим путем, нужно будет сделать проверку на антиген в лаборатории за сутки до вылета в Израиль.

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