Израиль отменяет обязательный ПЦР-тест для туристов с 20 мая

Израиль смягчает коронавирусные ограничения для туристов. С сегодняшнего дня иностранцам разрешено перед вылетом сдавать тест на антиген вместо ПЦР, сообщает 10 мая РИА Новости со ссылкой на минздрав государства.



А с 20 мая для прибывающих отменяется обязательный ПЦР-тест в аэропорту.



Ведомство сообщает, что это решение принято в связи со снижением заболеваемости в стране в ходе общения со специалистами Управления аэропортов.



Также с 10 мая вылетающим в Израиль иностранцам будет разрешено перед посадкой в самолет предъявить негативный результат тестирования на антиген вместо обязательного прежде ПЦР-теста. Тем, кто собирается пойти именно этим путем, нужно будет сделать проверку на антиген в лаборатории за сутки до вылета в Израиль.

