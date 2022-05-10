Иностранца-нелегала задержали на Муринской дороге после нападения на 12-летнюю

Жительница Красногвардейского района Петербурга попросила полицию найти рукоблуда, который напугал её дочь-школьницу.



Нападение произошло накануне около четырех дня у дома 70 по Муринской дороге. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 мая. По предварительной информации, неизвестный распустил руки, когда там шла в сторону дома 12-летняя девочка. Она вырвалась и рассказала о произошедшем матери.



Сотрудники уголовного розыска уже через два часа задержали подозреваемого в нападении — 18-летнего гражданина Узбекистана, который не состоит на миграционном учете.

