Мужчина на Университетской набережной на спор пробежался по машине полиции

Уголовное дело по статье «хулиганство» возбуждено после пробежки мужчины по полицейской машине на Васильевском острове.

Инцидент произошел накануне около 20:50 у дома 5 по Университетской набережной, сообщили 10 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 25-летний мужчина из хулиганских побуждений прыгал по капоту и крыше патрульного автомобиля «Хёндэ Солярис», уверены в главке.



Как сообщает «Дорожный инспектор», до этого молодой человек, приехавший из Нальчика, отмечал праздник в кафе и якобы поспорил с друзьями на 10 тысяч рублей, что сможет это сделать.

