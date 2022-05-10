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    Мужчина на Университетской набережной на спор пробежался по машине полиции

    4399
    8 комментариев

    Уголовное дело по статье «хулиганство» возбуждено после пробежки мужчины по полицейской машине на Васильевском острове.

    Инцидент произошел накануне около 20:50 у дома 5 по Университетской набережной, сообщили 10 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 25-летний мужчина из хулиганских побуждений прыгал по капоту и крыше патрульного автомобиля «Хёндэ Солярис», уверены в главке.

    Как сообщает «Дорожный инспектор», до этого молодой человек, приехавший из Нальчика, отмечал праздник в кафе и якобы поспорил с друзьями на 10 тысяч рублей, что сможет это сделать.

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    Мужчину доставили в отдел полиции. Пока он задержан на двое суток.

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    Комментарии (8)

    08765432
    Хыхыхы, потом будет всем джигитам рассказывать как он круто за 10 тр 3 года на зоне пыхтел )))))
    PROM
    если посадят, то очень правильно сделают
    Чёрт Опасный
    Хорошие друзья у джигита)))
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