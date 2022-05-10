Минфин опроверг прогноз о сильнейшем падении ВВП России с 1994 года

Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года, опубликованная Bloomberg, не соответствует действительности, заявили в российском Минфине.
Как говорится в размещенном ведомством 10 мая в Telegram сообщении, «в полномочия Минфина не входит подготовка официальных макроэкономических прогнозов», и в целом чиновники ожидают, «что принимаемые Правительством и Банком России меры позволят в значительной степени купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики».
Накануне агентство Bloomberg, ссылаясь на внутренний прогноз российского ведомства, сообщило, что Минфин ожидает падения ВВП на 12% в 2022 году. Это может стать сильнейшим спадом экономики с 1994 года, когда он рухнул на 12,6%. Один из собеседников издания заявил, что, в случае если негативный прогноз сбудется, это «сведет на нет экономический рост страны за последние 10 лет».