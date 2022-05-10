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    Катана, кортик и штык-нож пропали из дома бизнесмена под Петербургом

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    Вор разбил окно в частном доме в деревне Даймище и похитил холодное оружие и страйкбольные пистолеты.

    41-летний гендиректор фирмы накануне около четырех дня написал заявлением о краже из его дома в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает 10 мая 47news. Мужчина сообщил, что кто-то проник в его дом, разбив окно. Из помещения пропали несколько шашек, морской кортик, меч катана, кинжал, штык-нож от автомата Калашникова, а также два страйкбольных пистолета и пневматическая «Беретта».

    Сумму ущерба потерпевший оценил в сто тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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