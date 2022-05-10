Аукцион Christie's продал самую дорогую картину XX века — «раскраску». Это лицо вы видели не раз

Самым дорогим произведением искусства XX века, которое когда-либо ушло с молотка, и самым дорогим произведением художника из США стал культовый портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола.

Как сообщает 10 мая CNN, картина Shot Sage Blue Marilyn (одна из десятков изображений Монро, сделанных художником в 1960-х годах) была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке минувшим вечером за рекордные 195 миллионов долларов.



Изначально аукционный дом ожидал предложений «в районе» 200 миллионов долларов. Перед продажей он охарактеризовал картину как «одно из самых редких и выдающихся изображений из существующих». Как пишут СМИ, она нарисована на холсте акриловыми и шелкографическими чернилами. Выставлялась в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, Центре Помпиду в Париже и других крупнейших галереях.

