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    Аукцион Christie's продал самую дорогую картину XX века — «раскраску». Это лицо вы видели не раз

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    Самым дорогим произведением искусства XX века, которое когда-либо ушло с молотка, и самым дорогим произведением художника из США стал культовый портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола.

    Фото: Wikimedia
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    Как сообщает 10 мая CNN, картина Shot Sage Blue Marilyn (одна из десятков изображений Монро, сделанных художником в 1960-х годах) была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке минувшим вечером за рекордные 195 миллионов долларов.

    Изначально аукционный дом ожидал предложений «в районе» 200 миллионов долларов. Перед продажей он охарактеризовал картину как «одно из самых редких и выдающихся изображений из существующих». Как пишут СМИ, она нарисована на холсте акриловыми и шелкографическими чернилами. Выставлялась в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, Центре Помпиду в Париже и других крупнейших галереях.

    В 2015 году с аукциона ушла другая работа Энди Уорхола — картина «Четыре Мэрилин». Её продали за 36 миллионов долларов.

    Фото: Wikimedia

    После смерти Мэрилин Монро в 1962 году Энди Уорхол нарисовал несколько её портретов. Они были созданы по фотографиям актрисы, сделанным на съемках фильма Генри Хэтэуэя «Ниагара» в 1953 году.

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