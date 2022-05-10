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    COVID-19

    Петербург впереди всей России по заражениям коронавирусом

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    3 комментария

    Петербург в очередной раз обошёл Москву и другие регионы России по числу новых случаев коронавируса. За сутки в городе на Неве выявили 309 новых случаев заражения (накануне — 312), следует из статистики федерального оперштаба от 10 мая.

    В России за сутки выявлен 4 531 новый случай COVID-19, подтверждён 101 летальный исход. Госпитализированы 1 000 человек, на 17,9% меньше по сравнению с 9 мая. Выписали в связи с выздоровлением 5 014 человек, на 15,9% меньше по сравнению с прошлым днём.

    В Петербурге за сутки госпитализовали 40 человек, смертельную статистику пополнили 15 случаев. В Москве — 103 и 17, соответственно.

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    Комментарии (3)

    Кровокрас
    а разве участие во флэшмобе "бесмертный полк" не дает пожизненный иммунитет от ковида ?
    Ганс-Дитрих Геншер
    ничего, через пару недель будет ещё интереснее
    274573038
    блииин а как же вакцинация?
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