Петербург впереди всей России по заражениям коронавирусом

Петербург в очередной раз обошёл Москву и другие регионы России по числу новых случаев коронавируса. За сутки в городе на Неве выявили 309 новых случаев заражения (накануне — 312), следует из статистики федерального оперштаба от 10 мая.



В России за сутки выявлен 4 531 новый случай COVID-19, подтверждён 101 летальный исход. Госпитализированы 1 000 человек, на 17,9% меньше по сравнению с 9 мая. Выписали в связи с выздоровлением 5 014 человек, на 15,9% меньше по сравнению с прошлым днём.



В Петербурге за сутки госпитализовали 40 человек, смертельную статистику пополнили 15 случаев. В Москве — 103 и 17, соответственно.

